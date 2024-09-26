БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 334 подписчика

Украинские военные устроили очередное массовое убийство мирных жителей

Украинские военные устроили очередное массовое убийство мирных жителей

Украинские военные при отступлении из Новогродовки (Покровское направление) устроили очередное массовое убийство мирных жителей.

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Комментарии
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МБ
Михаил Бердников
Террористов в плен не брать!
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16 час.
Т
Татьяна
Устроили Хатынь по примеру своих дедов? Так только ублюдки действавали и действуют, это не люди!
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14 час.
VB
Vasiliy Belokurov
Выявить всех участников поголовно и закатать в асфальт!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.

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