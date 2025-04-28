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Закон, порядок, государство

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Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты, бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили минометные расчеты, бронетехнику и живую силу ВСУ

Благодаря слаженным действиям данного расчета с начала текущего года было уничтожено более 30 разнохарактерных целей таких.

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