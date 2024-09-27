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Царьград

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"Ъ": прокуратура намерена взыскать с Сорокина и Нагорной ещё 1 млрд рублей

"Ъ": прокуратура намерена взыскать с Сорокина и Нагорной ещё 1 млрд рублей

Вслед за Генпрокуратурой, взыскавшей с Олега Сорокина и Элады Нагорной полтора млрд рублей в государственную казну, миллиардный иск к бывшим супругам подала прокуратура Нижегородского района.

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