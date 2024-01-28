Болельщики в Денвере скандировали «Где Эмбиид?», центровой фирменным жестом показал, что «не слышит» их

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Болельщики на старте матча начали скандировать «Где Эмбиид?», а некоторые принесли прошлогоднюю листовку с надписью «Пропавший без вести», фотографией и неправильно написанной фамилией Эмбиида: «0 MVP, 0 стартовых пятерок на Матче звезд, высокий.