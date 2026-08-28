Тест на липопротеин в 2027 году пройдут 100 тысяч ямальцев

В 2027 году на липопротеин (а) протестируют еще 100 тысяч жителей Ямала старше 18 лет. Продолжение проекта по липидному скринингу поддержал губернатор округа Дмитрий Артюхов на заседании правительства округа.
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