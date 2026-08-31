Җырчы МакSим Хәния Фәрхи җырыннан өзек башкарган

Җырчы МакSим (Марина Абросимова) «Китап клубы» юмористик шоуының яңа чыгарылышында Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Хәния Фәрхи репертуарында иң танылган җырларның берсе булган «Әлдермешкә кайтам әле» җырыннан өзек башкарган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым