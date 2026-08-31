НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Җырчы МакSим Хәния Фәрхи җырыннан өзек башкарган

Җырчы МакSим Хәния Фәрхи җырыннан өзек башкарган

Җырчы МакSим (Марина Абросимова) «Китап клубы» юмористик шоуының яңа чыгарылышында Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Хәния Фәрхи репертуарында иң танылган җырларның берсе булган «Әлдермешкә кайтам әле» җырыннан өзек башкарган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым