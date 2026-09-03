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Белки Battelle разделили лантан и неодим с чистотой выше 90 процентов

Белки Battelle разделили лантан и неодим с чистотой выше 90 процентов

Научно-исследовательская организация Battelle представила результаты разработки биологического метода разделения редкоземельных элементов, способного разделять лантан и неодим с чистотой свыше 90% без применения агрессивных кислотных растворителей.

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