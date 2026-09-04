Супруга Варданяна ждет ответа Еревана по визиту в Баку

Представитель интересов удерживаемых в Азербайджане армян в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян заявила, что Ереван пока не дал официального ответа на вопросы Вероники Зонабенд, супруги Рубена Варданяна, относительно гуманитарной инициативы.