Супруга Варданяна ждет ответа Еревана по визиту в Баку

Представитель интересов удерживаемых в Азербайджане армян в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян заявила, что Ереван пока не дал официального ответа на вопросы Вероники Зонабенд, супруги Рубена Варданяна, относительно гуманитарной инициативы.
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