Российский «Теледроид» может отправиться на Луну и дальше

Разработки для управления антропоморфным роботом планируют использовать не только на орбитальных станциях, но и при исследовании других небесных тел Технологии, создаваемые в рамках проекта российского антропоморфного робота «Теледроид» на МКС, потенциально могут найти применение на будущей Российской орбитальной станции, Луне и других объектах Солнечной системы.