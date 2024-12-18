Братчане отправили подарки в Курскую область: 200 коробок гуманитарной помощи

Братск вновь объединяет усилия, чтобы поддержать тех, кто нуждается в заботе и участии: братчане отправили 200 коробок с новогодней гуманитарной помощью в зону специальной военной операции – дар жителям и военным Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии