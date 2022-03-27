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В Уссурийске начался второй этап подготовки юнармейцев к участию в Параде Победы

В Уссурийске начался второй этап подготовки юнармейцев к участию в Параде Победы

Ранее в Приморском крае завершился первый этап отбора юношей и девушек, на котором оценивалось выполнение ими приемов одиночной строевой подготовки.

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