БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 623 подписчика

Сводки СВО, 9 сентября, главное: «Север» успешно сужает кольцо волчанского котла ВСУ, в кольцо берут Орехов

Сводки СВО, 9 сентября, главное: «Север» успешно сужает кольцо волчанского котла ВСУ, в кольцо берут Орехов

1658-й день спецоперации. Почему MAERSK бежит из Украины, а «птахам Мадьяра» никак не удается попасть в плен Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Радомир Маркуш Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Долгенькое и Березники в Харьковской области.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым