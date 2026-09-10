Влияние утраты товара на складе маркетплейса на положение лицензиата

Гибель товара при пожаре на складе маркетплейса может стать для лицензиата не только имущественной потерей, но и самостоятельной проблемой в сфере интеллектуальной собственности.
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