Глобальная выставка цифровой торговли: ИИ станет главным событием

Искусственный интеллект выйдет на первый план на пятой Глобальной выставке цифровой торговли, поскольку мероприятие выходит за рамки простого показа цифровых технологий и переходит к активному продвижению торговли, инвестиций и международного сотрудничества, заявили в понедельник официальные лица.