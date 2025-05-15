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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

"В России введен лимит на переводы для дропперов — 100 тысяч

"В России введен лимит на переводы для дропперов — 100 тысяч

Возможности дропперов для вывода и обналичивания средств ограничены в России — теперь они не смогут переводить себе или другим больше 100 тысяч рублей в месяц, соответствующее положение закона вступило в силу с 15 мая.

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