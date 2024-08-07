Жители приграничных районов России смогут бесплатно получить помощь психолога

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. Мирное население приграничных территорий может получить бесплатную медицинскую психологическую поддержку в режиме онлайн в рамках единого федерального телеграм-чата «КСВО.
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