Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Курской области, двое погибших

Два человека погибло при атаке ударного дрона на автомобиль в Льговском районе Курской области. «Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте, полученные ранения были несовместимы с жизнью», — сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.