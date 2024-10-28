Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Курской области, двое погибших

Два человека погибло при атаке ударного дрона на автомобиль в Льговском районе Курской области. «Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте, полученные ранения были несовместимы с жизнью», — сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
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