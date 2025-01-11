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Царьград

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Санкции раздора: $300 млрд российских резервов заморожены ЕС и G7

Санкции раздора: $300 млрд российских резервов заморожены ЕС и G7

Аналитик Дэвид Голдман утверждает, что заморозка российских активов на $300 млрд нанесла урон США, подорвав доверие к казначейским облигациям.

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Комментарии
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Eduard
Никому не надо дело иметь с Америкой и Европой,могут украсть деньги, это воровство в государственном масштабе!
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20 час.
Eduard
Никто не вправе хватать чужие деньги и передавать кому-то!
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20 час.
Eduard
Кто сумасшедший свои деньги довепять англосаксам и ждать вернут их или передадут....Зимбабве?
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20 час.

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