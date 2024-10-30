Пять знаков зодиака, которых ждет невероятное везение в ноябре 2024 года Ольга ВайленкоСогласно прогнозам известного астролога Тамары Глобы, ноябрь 2024 года станет месяцем, когда счастье и удача будут активно поддерживать представителей пяти знаков зодиака.