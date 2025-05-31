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Опубликованы кадры с места обрушения моста в Брянской области

Опубликованы кадры с места обрушения моста в Брянской области

ММТП опубликовала фотографии с места обрушения моста в Брянской области Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) опубликовала в Telegram-канале кадры с места обрушения моста в Брянской области.

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