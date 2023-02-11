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Писарский хочет отпраздновать гол с «дирижерскими палочками»: «Посмотрим, как отреагируют болельщики»

Писарский хочет отпраздновать гол с «дирижерскими палочками»: «Посмотрим, как отреагируют болельщики»

Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как планирует праздновать голы. – Почему в запрещенной соцсети у тебя ник dirijor77? Любишь всеми руководить? – Да, все правильно.

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