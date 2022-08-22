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Связисты объединения ВВС и ПВО ВВО провели радиотренировку

Связисты объединения ВВС и ПВО ВВО провели радиотренировку

В рамках занятий по специальной подготовке, связисты учатся находить и устранять разрывы в проводных линиях связи в установленные сроки.

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