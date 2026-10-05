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Регионы России

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Rocket Lab заключила крупнейший коммерческий контракт на запуски лёгких ракет Electron

Rocket Lab заключила крупнейший коммерческий контракт на запуски лёгких ракет Electron

Компания Rocket Lab подписала с японской компанией Synspective многолетний контракт на 20 запусков лёгкой ракеты Electron.

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