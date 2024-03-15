14 марта в Екатеринбурге подписано соглашение о пилотном проекте “Экспертиза по ЦИМ”

14 марта на площадке ГАУ СО «Управление государственной экспертизы» в Екатеринбурге состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о старте пилотного проекта для оценки возможности проведения экспертизы проектной документации по цифровой информационной модели объекта («Экспертиза по ЦИМ»).