Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал требования Петра Порошенко* к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу клоунадой.
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