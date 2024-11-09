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Владимир Рогов назвал условия Порошенко* для Трампа и Зеленского клоунадой

Владимир Рогов назвал условия Порошенко* для Трампа и Зеленского клоунадой

Председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал требования Петра Порошенко* к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу клоунадой.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Кому требовать? Упырю Вальцману-Порошенко. Он думает, что забыли о его преступлениях. Зря... Все помним.
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