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Российские гимнасты рискуют пропустить чемпионат мира в Нидерландах

Российские гимнасты рискуют пропустить чемпионат мира в Нидерландах

В пресс-службе Федерации гимнастики России сообщили, что спортсмены могут пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме из-за не получения виз.

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