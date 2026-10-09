Российские гимнасты рискуют пропустить чемпионат мира в Нидерландах

В пресс-службе Федерации гимнастики России сообщили, что спортсмены могут пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме из-за не получения виз.
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