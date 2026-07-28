Политолог Станкевич: Греция пробила брешь в санкциях, Брюссель ищет выход

Утверждение нового пакета санкций против России стало проверкой Евросоюза на прочность. Более двух месяцев переговоров и три раунда обсуждений показали, что единый подход к новым ограничениям дается странам все сложнее, когда под удар попадают собственные экономические интересы.
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