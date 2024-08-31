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Пропавший Ми-8: В поисках вертолёта на Камчатке задействованы десятки человек. Туман осложняет задачу

Пропавший Ми-8: В поисках вертолёта на Камчатке задействованы десятки человек. Туман осложняет задачу

В наземных поисках пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 задействовано 40 человек. Авиация МЧС готова подключиться в любой момент.

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