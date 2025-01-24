Юран об уходе Селихова из «Спартака»: «В другом клубе гарантировали, что он будет первым номером, наверное. Парень хочет играть не только в кубковых матчах, но и в чемпионате – нормальное желание»

На днях 30-летний вратарь расторг контракт с красно-белыми. «Надо в любом случае уважать решение, а то, что задалась, не задалась карьера – ну, какое-то время он и был первым номером при Абаскале или при ком-то, какое-то время играл постоянно, потом Максименко стал – ну, есть конкуренция.