Нигерия: военные заявили, что 10 октября во время авиаудара по Баду, район местного самоуправления Гузамала (LGA), штат Борно, были убиты 40 боевиков Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP), в том числе видный командир.
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