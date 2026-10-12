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Контрафронт

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Нигерия: военные заявили, что 10 октября во время авиаудара по Баду, район местного самоуправления...

Нигерия: военные заявили, что 10 октября во время авиаудара по Баду, район местного самоуправления Гузамала (LGA), штат Борно, были убиты 40 боевиков Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP), в том числе видный командир.

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