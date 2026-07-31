Объём торгов бессрочными фьючерсами на RWA на Hyperliquid и Binance приблизился к объёму торгов BTC

По данным Talos, за последнюю неделю объём торгов бессрочными фьючерсами, привязанными к токенизированным акциям и товарам, на двух крупнейших площадках для этих продуктов приблизился к объёму торгов бессрочными фьючерсами для BTC.
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