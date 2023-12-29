Итоги года: строительство нового жилья и модернизация инфраструктуры ЖКХ

Обеспечение казахстанцев качественным жильём и комплексная модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства являются одними из приоритетов работы Правительства РК, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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