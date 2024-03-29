В Твери воспитанники танцевально-акробатического коллектива получили знаки отличия ГТО

Во Дворце творчества детей и молодежи в Твери воспитанников народного танцевально-акробатического коллектива «Каскад» наградили знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
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