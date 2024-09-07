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Астролог Володина пообещала 4 знакам Зодиака небывалый успех до конца 2024 года

Астролог Володина пообещала 4 знакам Зодиака небывалый успех до конца 2024 года

Она полагает, что удача окажется на их стороне. Известный российский астролог Василиса Володина, описывая то, какой по воле звезд станет вторая половина 2024 года, считает, что она в любом случае будет более спокойной, чем первая.

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