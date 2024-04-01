ФСБ предотвратили очередной «Крокус». И снова люди без азиатской национальности

Валерий Федосеев

Террористов готовящих теракт ликвидировать на месте. Что бы знали стоит только задумать и начать готовится ты труп. А не отлавливать и потом выпускать. Азовцев пленили перевоспитали и в итоге они опять убивают русских. Идут на теракт ведь с надеждой если что выжить. Ну посадят ну диаспора ввяжется ну посидит ну и под какую-нибудь амнистию попадет. Должно быть четкое понимание как только занялся терроризмом ты труп. В свое время Путин говорил "будем мочить в сортирах" так и надо мочить в сортирах. Что бы ни малейшей надежды выжить не оставалось. Это те кто начинает готовить. А вот тот кто уже совершил должен жить. И каждый день двадцать четыре часа в сутки видеть последствия своего теракта. Эти последствия связывать с его семьей, с его близкими. С теми кто ему дорог. Совесть это лучший судья. Если удастся пробить его на совесть, он сам повеситься в камере. Это и будет ему наказанием. Ну или с ума сойдет.