Попытки голодать весь день, чтобы «наверстать упущенное» вечером, не только бесполезны, но и опасны для здоровья: калории, полученные в избытке перед сном, напрямую откладываются в висцеральный жир, предупреждает директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ им.