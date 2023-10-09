Александр Бухаров: «Сочи» при Бердыеве сейчас был бы на лидирующих позициях

Южане уволили тренера в апреле.Южане уволили тренера в апреле.Бывший нападающий казанского «Рубина» и «Ростова» Александр Бухаров высказался об увольнении Курбана Бердыева в поста главного тренера «Сочи» по ходу второй половины прошлого сезона.