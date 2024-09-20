Встреча студентов БГУФК с 21-кратным паралимпийским чемпионом по плаванию Игорем Боким и его выдающимся тренером Геннадием Ал...

Встреча студентов БГУФК с 21-кратным паралимпийским чемпионом по плаванию Игорем Боким и его выдающимся тренером Геннадием Алексеевичем Вишняковым!Состоялась захватывающая встреча с 21-кратным паралимпийским чемпионом по плаванию Игорем Боким и его выдающимся тренером Геннадием Алексеевичем Вишняковым!В ходе общения Игорь Бокий поделился своей вдох .
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