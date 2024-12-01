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В Госдуме заявили, что Загитовой могут запретить выезд из страны

В Госдуме заявили, что Загитовой могут запретить выезд из страны

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв отреагировал на то, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова 197 раз нарушила правила дорожного движения за 2024 год.

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