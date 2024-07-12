Котлеты приелись. Берем те же ингредиенты, но теперь у нас совсем новое блюдо

Даже самые аппетитные котлеты могут надоесть, ведь основа их вкуса остается неизменной. Поэтому, вместо котлет, из того же самого килограмма фарша приготовим сочные тефтели, разнообразив их с помощью белого и томатного соусов.
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