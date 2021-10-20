За прошедшие сутки зарегистрировано 1683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан — 180, в городе Алматы — 312,в городе Шымкент — 40, в Акмолинской области — 129, в Актюбинской области — 54, в Алматинской области — 135, в Атырауской области — 41, в ВКО — 83, в Жамбылской области — 30, в ЗКО — 40, в Карагандинской области — 154, в Костанайской области — 117, в Кызылординской области — 31, в Мангистауской области — 9, в Павлодарской области — 164, в СКО — 139,в Туркестанской области — 25.