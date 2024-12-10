Как в Сирии: в России может случиться «мигрантский взрыв»?

МП

Михаил Пантюхин

Вся концентрация этих ржавых из засразии и закавказья говорит о двух вещах: 1. Предательство чиновниками коренного народа России с целенаправленным замещением ! 2. Связь с англосаксами с целью превращения России в ничто и сохранении своих замков и денег за рубежом! Чем больше концентрация ржавых, тем больше развита коррупция , что является изменой Родине! Я уже не говорю о беспределе этих зверей и их зверенышей!