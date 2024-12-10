Итак, Сирия сдалась джихадистам. «Нам-то что до этого? — спросят сторонники безусловного исполнения ооновского посыла о невмешательстве в дела иностранных государств.
Как в Сирии: в России может случиться «мигрантский взрыв»?
Комментарии
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лл
лина любимцева
Российское руководство хоть задумывается о перспективе мигрантского вооруженного бунта? Особенно после "Крокуса"...
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17 час.
АЖ
Александр Жигилий
Да, это жестокая реальность сегодня! Пострадают мирные жители, но не Власть! У них давно запасные аэродромы построены.....
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16 час.
МП
Михаил Пантюхин
Вся концентрация этих ржавых из засразии и закавказья говорит о двух вещах: 1. Предательство чиновниками коренного народа России с целенаправленным замещением ! 2. Связь с англосаксами с целью превращения России в ничто и сохранении своих замков и денег за рубежом! Чем больше концентрация ржавых, тем больше развита коррупция , что является изменой Родине! Я уже не говорю о беспределе этих зверей и их зверенышей!
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14 час.
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