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В России жителей 15 регионов предупредили о возможных нарушения жизнеобеспечения

В России жителей 15 регионов предупредили о возможных нарушения жизнеобеспечения

В ближайшую неделю непогода может привести к нарушению жизнеобеспечения населения в 15 регионах России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.

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