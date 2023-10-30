В России жителей 15 регионов предупредили о возможных нарушения жизнеобеспечения

В ближайшую неделю непогода может привести к нарушению жизнеобеспечения населения в 15 регионах России, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.
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