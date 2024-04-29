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Царьград

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Верующих предостерегли от выбрасывания ветхих икон и Библий

Верующих предостерегли от выбрасывания ветхих икон и Библий

Старые Библии и иконы, как оказалось, ни в коем случае нельзя выбрасывать.Что делать с иконами и Библиями, которые настолько истрепались и пришли в негодность, что ими нельзя пользоваться? Рассказываем об этом.

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