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Соединенные Штаты покупали российскую нефть за счет «лазейки» в санкциях, — СМИ

Соединенные Штаты покупали российскую нефть за счет «лазейки» в санкциях, — СМИ

Соединенные Штаты покупали российскую нефть за счет «лазейки» в санкциях, — СМИ Ирэн ОрлонскаяСогласно заявлению Моргана Баттерфилда, представителя Управления энергетической информации (EIA), один из нефтеперерабатывающих заводов США успешно приобрел десять тысяч баррелей российской нефти.

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