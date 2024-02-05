Соединенные Штаты покупали российскую нефть за счет «лазейки» в санкциях, — СМИ Ирэн ОрлонскаяСогласно заявлению Моргана Баттерфилда, представителя Управления энергетической информации (EIA), один из нефтеперерабатывающих заводов США успешно приобрел десять тысяч баррелей российской нефти.
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