Соединенные Штаты покупали российскую нефть за счет «лазейки» в санкциях, — СМИ Ирэн ОрлонскаяСогласно заявлению Моргана Баттерфилда, представителя Управления энергетической информации (EIA), один из нефтеперерабатывающих заводов США успешно приобрел десять тысяч баррелей российской нефти.