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Семак про 3:0 с «Динамо» Махачкала: «Игра удалась. Шилову выдан аванс, он умеет и должен играть лучше, а мы будем ему в этом помогать»

Сергей Семак высказался о разгроме «Динамо» Махачкала (3:0) в FONBET Кубке России. – Хорошая игра, удалась.

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