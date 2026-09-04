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Володин призвал строже следить за исполнением закона о вывесках на русском языке

Володин призвал строже следить за исполнением закона о вывесках на русском языке

В ретейле, общепите и сфере услуг контроль остается неравномерным Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал к более ответственному подходу к исполнению закона о защите русского языка.

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