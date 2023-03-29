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Энергетики повысят надежность двух подстанций в Усть-Лабинском районе

Энергетики повысят надежность двух подстанций в Усть-Лабинском районе

Энергетики "Россети Кубань" проведут комплексное техническое обслуживание двух высоковольтных подстанций в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

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