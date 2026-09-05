TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 044 подписчика

«Их могли снять, но мы никогда этого не увидели»: 8 несостоявшихся продолжений советских фильмов — и что в них должно было произойти

«Их могли снять, но мы никогда этого не увидели»: 8 несостоявшихся продолжений советских фильмов — и что в них должно было произойти

У некоторых советских фильмов судьба могла сложиться совсем иначе. Герои должны были встретиться снова, погибшие персонажи — неожиданно вернуться, а знакомые истории получить совершенно новые повороты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым