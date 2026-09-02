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В Москве прошел «сМыСЛ-фест» — первый фестиваль функциональных тренировок, музыки и знакомств

В Москве прошел «сМыСЛ-фест» — первый фестиваль функциональных тренировок, музыки и знакомств

По-летнему яркое и зажигательное событие состоялось в парке искусств «Музеон» 29 августа На фестивале «сМыСЛ-фест» собралось более 5000 человек.

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